Тюменцам рассказали, куда жаловаться на отключение воды и света

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Уведомлять жителей о ремонте сетей и сопутствующем отключении теплоснабжения и воды коммунальные компании должны минимум за 10 дней. Об этом рассказала прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Ирина Калинина.

Воду и свет могут отключить по двум причинам - неоплата услуг и ремонт на сетях. При этом запрещено лишать отопления и холодного водоснабжения жителей многоквартирных домов.

"К сожалению, предприятия допускают нарушения. Чаще всего - слишком долго устраняют инцидент на сети, превышая нормативный срок. То есть люди находятся без электричества и воды больше суток. Второе по частоте нарушение - должников не уведомляют надлежащим образом. Присылают уведомление по другому адресу или сокращают сроки для добровольного погашения", - рассказала Ирина Калинина.

Если в квартире нет воды или света, стоит обратиться в свою управляющую организацию, а жителям частных домов в ресурсоснабжающую компанию. Тюменцы вправе письменно обратиться в государственную-жилищную инспекцию или территориальную прокуратуру, сообщает "Вслух.ру".