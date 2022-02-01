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Жительница Голышманово создала свой бизнес на средства социального контракта

Общество, 15:48 12 февраля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тридцать соглашений о предоставлении адресной помощи в рамках программы самообеспечения заключили с жителями Голышмановского городского округа в 2021 году.

Одной из обладательниц финансовой поддержки стала Ольга Малинина. Ей выделили 250 тысяч рублей на развитие бизнеса. Мастер депиляции открыла в Голышманово студию шугаринга.

"Обратилась в местное управление социальной защиты, оформила документы, прошла комиссию и получила деньги, - рассказывает Ольга. – Арендовала помещение, закупила необходимое оборудование и расходные материалы. При оформлении социального контракта я не увидела сложностей. Это очень хорошая поддержка для тех, кто только начинает свое дело", - рассказала Ольга Малинина.

У молодой предпринимательницы появилась новая мечта – стать участницей чемпионата по шугарингу

По социальному контракту можно получить выплаты для ведения личного подсобного хозяйства и на первоочередные нужды семьям с пятью и более детьми. Принять участие в программе разрешается малоимущим гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.

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