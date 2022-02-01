За сутки от COVID-19 выздоровели 297 тюменцев

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

2 тыс. 791 случай заболевания COVID-19 выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели 297 человек.

В числе заболевших за сутки - 456 детей. На ИВЛ находятся 36 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 240 тыс. 007 человек.

В Тюменской области развернуто 2 тыс. 290 коек, 14,5 % из них свободны. За сутки проведено 13 тыс. 489 лабораторных исследований.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 131 тыс. 505 случаев COVID-19, выздоровели 89 тыс. 438 пациентов, проведено всего 3 млн 509 тыс. 657 лабораторных исследований

Вакцинацию против коронавируса в Тюменской области прошли 1 млн 111 тыс. 888 человек, полным курсом - 1 млн 051 тыс. 125 человек.

В России за последние сутки выявлено 203 тыс. 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализированы составило 18 тыс. 597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Зафиксировано 729 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 112 тыс. 658 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 млн 935 тыс. 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 339 тыс. 542 летальных исхода, выздоровел 11 млн 134 тыс. 291 человек.

Евгений Бабенко