Центр амбулаторной онкологической помощи эффективно работает в Голышманово
3 тыс. 450 пациентов получили консультации в центре амбулаторной онкологической помощи на базе областной больницы №11 в пос. Голышманово, который начал работу в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Прием в центре ведут два врача-онколога, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, хирург, гинеколог и эндокринолог, имеющие подготовку и опыт работы в амбулаторной, оперативной, паллиативной онкологии, а также в лекарственном противоопухолевом лечении.
За помощью в Центр обращаются жители Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов. За прошлый год злокачественные новообразования выявлены у 96 пациентов, 135 человек после обследований направлены в Областной онкодиспансер. Проведено 155 курсов химиотерапии.
Руководитель центра Алексей Шестаков рассказал, что чаще всего диагностировались злокачественные новообразования кожи, предстательной и молочной желез, толстого кишечника.
"Хирургическое лечение все онкобольные по-прежнему получают в областном онкодиспансере. Там же ставится окончательный диагноз и назначается лекарственная терапия, которую пациенты проходят уже в нашем Центре, в Голышманово", – добавил он.
Ключевая цель этих преобразований - создать эффективную разноуровневую систему помощи онкопациентам. Приблизить диагностику к людям – значит, спасти множество жизней, выявляя заболевания на самой ранней стадии, подчеркнул главный врач ОБ №11 Алексей Белов.