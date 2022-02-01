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Центр амбулаторной онкологической помощи эффективно работает в Голышманово

Общество, 08:51 13 февраля 2022

Фото: Медицинский город (архив)

3 тыс. 450 пациентов получили консультации в центре амбулаторной онкологической помощи на базе областной больницы №11 в пос. Голышманово, который начал работу в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Прием в центре ведут два вра­ча-он­ко­ло­га, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, хирург, гинеколог и эндокринолог, име­ю­щие под­го­тов­ку и опыт ра­бо­ты в ам­бу­ла­тор­ной, опе­ра­тив­ной, пал­ли­а­тив­ной он­ко­ло­гии, а также в лекар­ствен­но­м про­ти­во­опу­хо­ле­во­м ле­че­нии.

За помощью в Центр обращаются жители Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов. За прошлый год злокачественные новообразования выявлены у 96 пациентов, 135 человек после обследований направлены в Областной онкодиспансер. Проведено 155 курсов химиотерапии.

Руководитель центра Алексей Шестаков рассказал, что чаще всего диагностировались злокачественные новообразования кожи, предстательной и молочной желез, толстого кишечника.

"Хирургическое лечение все онкобольные по-прежнему получают в областном онкодиспансере. Там же ставится окончательный диагноз и назначается лекарственная терапия, которую пациенты проходят уже в нашем Центре, в Голышманово", – добавил он.

Ключевая цель этих преобразований - создать эффективную разноуровневую систему помощи онкопациентам. Приблизить диагностику к людям – значит, спасти множество жизней, выявляя заболевания на самой ранней стадии, подчеркнул главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

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