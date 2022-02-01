Трем улицам Тюмени присвоили имена врачей, боровшихся с COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имена тюменских врачей Эльвиры Федоровой, Марины Сафаровой и Надежды Шалагиной, внесшим вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, присвоили улицам в микрорайоне "Патрушевский" областного центра.

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в видео на своей странице в Instagram.

"Это врачи, которые защищали наши с вами жизни от коронавируса. Это фельдшер городской поликлиники № 5 Эльвира Павловна Федорова, врач лечебно-реабилитационного центра " Градостроитель" Марина Галиевна Сафарова и медицинская сестра городской поликлиники № 5 Надежда Георгиевна Шалагина. Они были представлены к государственной награде указом президента. Мы говорим слова благодарности тем, кто ушел из жизни и тем, кто приходит нам на помощь", – сказал глава города.

Распоряжение администрации города о присвоении наименований улицам Руслан Кухарук подписал на прошедшей неделе.

Напомним, предложение назвать три улицы в микрорайоне "Патрушевский" вынес на рассмотрение комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети департамент здравоохранения Тюменской области.

На портале "Я решаю!" был запущен опрос. Участие в нем принял 81 человек, 66 из них поддержали предложение увековечить имена тюменских врачей. "За" выступили и управа Восточного округа совместно с ТОС "Тюменский".

Инна Пахомова