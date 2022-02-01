Фильтр для пациентов с ОРВИ организовали в Ишиме

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильтр для пациентов с признаками ОРВИ открыли в Ишиме для разведения потоков заболевших и выздоравливающих, сообщает администрация города.

С 14 февраля временно, на период роста числа заболевших, горожан с признаками острых респираторно-вирусных инфекций будут принимать по новому адресу: ул. К. Маркса, 57/1.

В здании бывшего МФЦ организован прием пациентов с признаками ОРВИ, а также забор анализов на наличие коронавирусной инфекции.

Пациенты, находящиеся на больничном и нуждающиеся в повторном приеме, должны по-прежнему обращаться в терапевтическое отделение на ул. Рокоссовского, 24.