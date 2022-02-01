О трудовом подвиге горожан в годы войны расскажет проект "Тюмень тыловая"

| Фото: департамент культуры администрации города Тюмени | Фото: департамент культуры администрации города Тюмени

Проект "Тюмень тыловая" запущен на портале "Город Т" к 80-летию с начала движения тысячников. Зачинателем движения стал фрезеровщик Уралвагонзавода Дмитрий Босый, который выработал за смену 1480 % от плана.

На краеведческом портале опубликованы статьи, рассказывающие о деятельности региона во время Великой Отечественной войны. С 15 по 18 февраля здесь можно поучаствовать в квест-игре "Память Победы". Участникам предстоит пройти путь красноармейца, найти объекты, используя фрагменты карты города, правильно ответить на вопросы штаба, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

С 7 по 11 февраля на классных часах в онлайн-формате более 69 тыс.тюменских школьников узнали о массовом добровольческом движении работников разных отраслей промышленности в годы Великой Отечественной войны.