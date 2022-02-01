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О трудовом подвиге горожан в годы войны расскажет проект "Тюмень тыловая"

Общество, 18:40 14 февраля 2022

департамент культуры администрации города Тюмени | Фото: департамент культуры администрации города Тюмени

Проект "Тюмень тыловая" запущен на портале "Город Т" к 80-летию с начала движения тысячников. Зачинателем движения стал фрезеровщик Уралвагонзавода Дмитрий Босый, который выработал за смену 1480 % от плана.

На краеведческом портале опубликованы статьи, рассказывающие о деятельности региона во время Великой Отечественной войны. С 15 по 18 февраля здесь можно поучаствовать в квест-игре "Память Победы". Участникам предстоит пройти путь красноармейца, найти объекты, используя фрагменты карты города, правильно ответить на вопросы штаба, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

С 7 по 11 февраля на классных часах в онлайн-формате более 69 тыс.тюменских школьников узнали о массовом добровольческом движении работников разных отраслей промышленности в годы Великой Отечественной войны.

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# Тюмень тыловая , школьники

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