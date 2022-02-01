Темп распространения COVID-19 в УФО замедлился

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

Темп распространения COVID-19 в Уральском федеральном округе несколько замедлился по сравнению с предыдущей неделей, что соответствует общероссийской тенденции.

Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами в регионах.

Во всех субъектах УФО сохраняется высокий уровень заболеваемости. 11 февраля в федеральном округе зафиксировали абсолютный максимум по числу новых случаев заражения с начала пандемии - 20 тыс. 539 за сутки. Особенностью периода является слияние двух эпидпорогов по COVID и ОРВИ, что накладывает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, особенно на амбулаторное звено.

В федеральном округе отмечается рост количества госпитализаций. Для пациентов с COVID-19 на прошлой неделе было развернуто 1 тыс. 908 дополнительных коек. Общий коечный фонд - 15 тысяч 986, свободны 12,3 %.

По оценке Роспотребнадзора, в регионах продолжает циркулировать штамм "Дельта". На него приходится порядка 40 % заражений, что является фактором риска особенно для невакцинированных и ранее не болевших пациентов, среди которых наиболее высокий риск госпитализаций.

В УФО сохраняются высокие темпы тестирования: в среднем в округе выполняют 863 теста на 100 тыс. населения при нормативе 300 тестов на 100 тыс. населения.

Евгений Бабенко