Тюменский археолог отыскал "исчезнувший" острог XVII века и предлагает его реконструировать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уже два года тюменские археологи ведут раскопки в окрестностях села Карбаны Ярковского района. Почти 400 лет назад здесь, на реке Тобол, было основано одно из первых русских поселений в Сибири — Тарханский острог.

Долгое время ученые полагали, что памятник полностью утрачен, но оказалось, что это не так. Искали не там. Где в точности находился острог XVII–XVIII веков, установил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН Виктор Зах.

По мнению исследователя, Тарханский острог возможно реконструировать и сделать это исторически насыщенное место привлекательным для туристов. Чем уникальна эта территория и какие находки сделали археологи во время раскопок, рассказал ученый корреспонденту ИА "Тюменская линия".

— Что известно об истории Тарханского острога?

— В 2028 году Тарханскому острогу исполнится 400 лет, он был основан русскими в 1628 году. Но территория эта имела большое значение еще во времена Сибирского ханства. Как писал путешественник Миллер, здесь был заставный городок, который, с одной стороны, охранял западные границы Кучумова царства, с другой — был административным центром, куда стекался ясак.

Как вы знаете, после того, как на этих землях появился Ермак, Сибирское ханство было покорено, а Кучум бежал и был разбит, здесь осваиваются русские. Понадобился административный центр для поселений правобережья Тобола — от деревни Асланы до Матмас. И в 1628 году здесь одним из первых возникает Тарханский острог.

В его подчинении было семь деревень. Интересна такая вещь: татарское население русским практически не сопротивлялось. Политика русских была такова: не враждовать с местным населением, с теми, кто не сопротивляется. И не такой большой ясак они наложили на татар. Татары с русскими контактировали. Религии, конечно, отличались, но это ничему не мешало.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тарханский острог охранял южные подходы к Тобольску от кочевников. Кочевники доходили до острога и пытались его разорить, чтобы убрать препятствие. И острог несколько раз разорялся. А в 1640 году выдерживал месячную осаду орды сибирского царевича Девлет-Гирея.

— Как Тарханский острог стал предметом ваших поисков?

— После того, как в XVIII веке острог перестал существовать, он был забыт, к нему практически никак не обращались. Был по письменным источникам острог и всё, а где он находился, никто не знал. Его искали, но посчитали, что он размыт рекой Тобол. Около одной из деревень нашли вмытые в берег бревна и решили, что это остатки острога. Я посмотрел по картам, где эти бревна обнаружили. Там не могло быть острога, поскольку это место затоплялось.

А вот рядышком находилась деревня Тарханы. Тархан — это представитель Кучума, который в этом городке жил. Есть описание, что татарский городок стоял у устья реки Тарханки. Когда пришли русские, река еще некоторое время называлась Тарханка, но уже Семён Ремезов на своих картографических материалах нанес ее как реку "Тап", и в устье реки Тап он поставил обозначение, что здесь — острог. Там узкая полоска между рекой Тобол и местом, где могли пройти кочевники, потому острог здесь и поставили, чтобы можно было контролировать дорогу.

Тарханский острог находится на останце. Это элемент, который образовывается при слиянии двух рек и доминирует над остальной поверхностью. Мы сделали магнитную съемку, и стало понятно, что там есть какие-то аномалии, которые можно причислить к строениям.

В 2020 году мы провели разведочный раскоп на 20 квадратных метрах, но на укрепление не попали, а в 2021 году мы работали на площади в 160 квадратов и попали на тыновую канавку, где стояли столбы. Тын – это ограда, забор. Можно предположить, что к ограде делались жилые пристройки. При раскопках нам попадался материал, который датировался XVII веком, и тогда наши сомнения исчезли. Здесь действительно был острог.

На территории острога археологи нашли предметы разных лет: и времен существования татарского городка, и более ранних периодов. В районе тыновой канавы обнаружили печь, вероятно, для обжига посуды. Нашли китайский фарфор, оселки для правки ножей и кос, пули, гвозди, бронзовые украшения, элементы приспособлений для рыбной ловли и многое другое.

— Чем ваша находка может быть интересна людям за пределами научного сообщества?

В Тюменской области с культурными слоями не работают, они уничтожаются, и никто на это не обращает внимания. Между тем Тарханский острог мог бы стать хорошей иллюстрацией того, как жили люди в XVII– XVIII веках, если его реконструировать и включить в туризм.

В 1689 году Тарханский острог сожгли калмыки. В петровское время вновь активизировались южные кочевники, и нужно было снова отстроить острог. Судя по письменным источникам, его построили не на старом месте, а перенесли в сторону. И это очень интересно с археологической стороны.

Если в городах люди жили на одном и том же месте, то они старые слои переворашивали, материалы путались. А здесь мы видим и XVII век, и XVIII век. Видим, в чем разница. В середине XVIII века набеги кочевников прекратились, и Тарханский острог утратил свое значение. Он не перекопан последующими жителями, хорошо сохранился, и мы можем его восстановить.

Территорию Тарханского острога можно раскопать и реконструировать: поставить деревянные столбы, по нашим чертежам поставить дома. По описаниям Миллера, на территории острога были две башни и часовенка. Из накопанных нами материалов можно создать музей.

Представить, допустим, XVII век в Тюмени или Тобольске — это очень сложно из-за застройки, это не будет показательно, на мой взгляд. А Тарханский острог для этого подходит. К деревне Тарханы есть хорошая асфальтированная дорога. Это место как раз посредине между Тюменью и Тобольском, все подъездные пути есть, можно и в Ялуторовск заезжать.

Находки на территории Тарханского острога | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Находки на территории Тарханского острога | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Я раньше занимался неолитом, бронзой, но они безликие — мы не представляем за этими культурами людей или представляем лишь примерно, какими они были. Но это несколько не то. Здесь мы видим реальных людей и даже можем найти в источниках пофамильно, кто мог там проживать. Здесь реальные истории, история русского населения.

Мы много говорим про патриотизм, но слова нужно подкреплять такими вещами, показывать, как мы жили.

Финансирования на раскопы не хватает, но мы будем продолжать работать, потому что Тарханский острог — памятник интересный.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Археологи продолжат исследование территории Тарханского острога этим летом, раскопки намечены на июль–август 2022 года.

Влада Нерадовская