  • 3 апреля 20253.04.2025четверг
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер южный

В Тюмени на ул. Профсоюзной отремонтировали коллектор

Общество, 16:38 03 апреля 2025

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Целостность канализационного коллектора на улице Профсоюзной восстановлена. Специалисты тюменского водоканала отремонтировали два участка трубы по три метра. Восстановленные сети укрепили саркофагом, на сооружение которого потребовалось восемь кубометров бетона, сообщает пресс-служба компании.

"Коллектор диаметром 400 мм транспортирует стоки из центральной части города. Чтобы не ограничивать услуги водоснабжения и водоотведения нашим абонентам, в первую очередь организовали резервную линию для перекачки стоков. Восстановительные мероприятия осложнялись тем, что коллектор проложен на глубине 4,5 метра. Работали круглосуточно", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Сейчас восстанавливается благоустройство. Рабочим предстоит засыпать не менее восьми слоев песка, утрамбовывая каждый, укрепить полотно щебнем и положить три слоя асфальта.

При благоприятных погодных условиях завершить все восстановительные мероприятия и открыть движение по улице Профсоюзной планируется вечером 4 апреля.

Напомним, восстановительные работы на улице "Профсоюзной начались 1 апреля. О просадке дорожного полотна в водоканал сообщили сотрудники ГИБДД. Была экстренно проведена телеинспекция, которая выявила газовую коррозию на участке канализационного коллектора. На восстановление работы коммуникаций специалистам "Росводоканал Тюмень" потребовалось 38 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 03.04.2025В Абатском районе уровень воды вырос на 41 см за сутки
16:38 03.04.2025В Тюмени на ул. Профсоюзной отремонтировали коллектор
16:27 03.04.2025Тюменцы завершили подготовительные работы на аллее Дружбы в Краснодоне
16:16 03.04.2025Родителям объяснили, как защитить детей от "вербовщиков"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора