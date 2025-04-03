В Тюмени на ул. Профсоюзной отремонтировали коллектор

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Целостность канализационного коллектора на улице Профсоюзной восстановлена. Специалисты тюменского водоканала отремонтировали два участка трубы по три метра. Восстановленные сети укрепили саркофагом, на сооружение которого потребовалось восемь кубометров бетона, сообщает пресс-служба компании.

"Коллектор диаметром 400 мм транспортирует стоки из центральной части города. Чтобы не ограничивать услуги водоснабжения и водоотведения нашим абонентам, в первую очередь организовали резервную линию для перекачки стоков. Восстановительные мероприятия осложнялись тем, что коллектор проложен на глубине 4,5 метра. Работали круглосуточно", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Сейчас восстанавливается благоустройство. Рабочим предстоит засыпать не менее восьми слоев песка, утрамбовывая каждый, укрепить полотно щебнем и положить три слоя асфальта.

При благоприятных погодных условиях завершить все восстановительные мероприятия и открыть движение по улице Профсоюзной планируется вечером 4 апреля.

Напомним, восстановительные работы на улице "Профсоюзной начались 1 апреля. О просадке дорожного полотна в водоканал сообщили сотрудники ГИБДД. Была экстренно проведена телеинспекция, которая выявила газовую коррозию на участке канализационного коллектора. На восстановление работы коммуникаций специалистам "Росводоканал Тюмень" потребовалось 38 часов.