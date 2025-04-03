В Тюменской области предложили освободить от транспортного налога супругов участников СВО

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В Тюменской области могут ввести льготу по транспортному налогу для супругов участников СВО. Соответствующую законодательную инициативу ЛДПР рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской облдумы.

Как пояснила председатель комитета Оксана Величко, предложено внести изменения в закон Тюменской области о транспортном налоге – отнести супругов участников СВО к льготной категории и освободить их от этого налога на одно транспортное средство в семье.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, выступая на заседании комитета, сообщил, что региональное правительство поддержало данную инициативу, губернатор Александр Моор предложил распространить эту меру поддержки на налоговый период 2024 года.

"Этот законопроект является хорошим примером взаимодействия разных политических сил для помощи людям", – подчеркнул Павел Белявский.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной Думы 17 апреля. В настоящее время в Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников СВО и их семей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.