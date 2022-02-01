В Тюменской области более 140 тысяч жителей получают компенсацию на оплату ЖКУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 140 жителей Тюменской области получают компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и другие льготные категории граждан. Размер компенсации составляет от 50 до 100% в зависимости от льготной категории.

Собственники жилья старше 70 лет получают компенсацию на уплату взноса на капремонт в размере 100%. При этом учитывается площадь жилья, которая находится в собственности, она не должна превышать 50 кв. метров.

Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, то предоставляется субсидия на оплату ЖКУ.

Подробную информацию об условиях предоставления мер социальной поддержки можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, на портале госуслуг или по телефонам 8-800-100-1290, 8 (3452) 6-8888-6.