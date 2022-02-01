Школьники из Тюмени и Викулово победили на региональной олимпиаде по экологии

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Девятиклассница Арина Сныховская и десятиклассник Сергей Вешкурцев из Тюмени, 11-классница Ольга Кардальских из Викулово стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Призерами признаны 17 учеников 9-11 классов, сообщает областной департамент образования и науки.

В олимпиаде участвовали 35 школьников 9-11 классов из районов Тюменской области. Для них было организовано два тура - теоретический и практический, который предполагал защиту проекта.

По словам председателя жюри, участники олимпиады на высоком уровне продемонстрировали свои представления об основных экологических закономерностях и современной мировой экологической повестке.