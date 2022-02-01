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В Тюмени командиры поисковых отрядов региона обсудят планы экспедиций 2022 года

Общество, 11:37 17 февраля 2022

областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Ежегодный Совет командиров поисковых отрядов Тюменской области пройдет в Тюмени 18 февраля. Специалисты Областного поискового центра им. Артура Ольховского и руководители поисковых объединений подведут итоги работы в 2021 году и определят ближайшие планы, сообщает центр.

Состоится презентация региональных проектов на 2022 год: агитационного пробега "Дорогами памяти – дорогами мира", цикл онлайн-экскурсий и "Школы реставратора". Бойцы поисковых отрядов будут участвовать в федеральных проектах и конкурсах поискового движения России. Руководители отрядов обсудят вопросы организации полевых поисковых экспедиций и утвердят районы поиска "Вахты Памяти". Также специалисты подведут итоги электронного тестирования поисковых отрядов, согласно которым сформируется список участников поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны.

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# поисковые отряды

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