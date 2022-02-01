Участники проекта "Капитаны бизнеса" за год проработали 600 идей по развитию муниципалитетов

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Один год исполнился 16 февраля проекту "Капитаны бизнеса", который направлен на инвестиционное развитие районов Тюменской области. За это время эксперты посетили 13 районов области, 597 участников проработали более 600 идей по развитию территорий, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

К проекту присоединилось 10 ведущих управленцев и топ-менеджеров региона. "Капитаны бизнеса" дали старт новым образовательным мероприятиям Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства. В 2021 году прошло два сезона "Школы бизнес-маркетинга", запущена "Бизнес-мастерская гостеприимства", состоялся форум по развитию сельского туризма в Заводоуковске.

Одним из ключевых направлений развития проекта стала реализация муниципального акселератора. В 2021 году участниками стали пять инвестиционных команд районов Тюменской области, в феврале 2022 года стартовал новый сезон акселератора с участием десяти новых команд.

В декабре 2021 года в Тюмени прошло первое заседание "Клуба капитанов" - площадки для коммуникации и совместного решения вопросов развития региона с участием крупного бизнеса области.

В ноябре 2021 года проект "Капитаны бизнеса" отметил губернатор региона Александр Моор в своем ежегодном послании Тюменской областной думе.

"Сегодня "Капитаны бизнеса" по сути дела превратились в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области. Это уникальный кейс", - сказала идеолог проекта, советник губернатора Ольга Езикеева.

Она отметила, что третий сезон проекта стартовал в январе со стратегической сессии в Тюменском районе. В 2022 году планируется большое количество мероприятий по развитию районов, появятся новые проекты.