Новый сезон "Школы продюсеров сообществ" состоится в Тюмени на средства гранта "Родные города"

| Фото: Школа продюсеров сообществ "ВКонтакте" | Фото: Школа продюсеров сообществ "ВКонтакте"

Проект "Школа продюсеров сообществ" во второй раз состоится в Тюмени. В 2022 году его финансирование будет осуществляться за счет гранта, полученного в конкурсе "Родные города".

Максимальная сумма выигрыша для физического лица составляет 300 тыс. рублей, но итоговый размер выплаты еще не утвердили. На первый поток проекта, который прошел в 2021 году, организаторы получили финансирование от Росмолодежи.

"Целевая аудитория школы – это молодые люди, уже имеющие трудовой опыт и желающие его систематизировать и структурировать, сложить новую концепцию своего продукта. Профессия и образование не имеют значения, главное – желание реализации", - рассказала автор и создатель проекта Ольга Петрушина.

"Школа продюсеров сообществ" – это уникальный проект, который учит, как создать успешную и устойчивую команду. Знания, полученные в школе, применимы для создания коммерческих проектов, общественных организаций и модернизации уже существующего бизнеса. Цель проекта – не дать готовый чек-лист по созданию команды, а научить организовывать вокруг себя сообщество заинтересованных людей и использовать его как способ коммуникации.

Школа состоит из пяти модулей, каждый из который сопровождается лекцией от федерального эксперта и обратной связью от куратора направления.

В этом году проект ждет ряд изменений. Одно из них – новые направления. К уже существующим добавятся три: работа с подростками и их родителями, продюсирование проектов в сфере креативных индустрий и организационные возможности для тех, кто хочет получить новые знания как менеджер или программный директор.

Школа стартует 1 апреля и продлится три месяца в режиме онлайн. По словам Ольги, удаленный формат был выбран не только из-за сложной эпидемиологической ситуации. Практика показывает, что люди более сосредоточены, работая онлайн. Также дистанционный режим дает возможность участия для людей с других городов.

Заявочная кампания для желающих поучаствовать в "Школе продюсеров сообществ" стартует 10 марта. Тогда же анонсируют полные списки направлений, кураторов и спикеров.

При этом у организаторов уже есть новые идеи: "В планах провести большой фестиваль по развитию человеческого капитала, который будет транслировать идеи разумного отношения к себе и миру. Он будет сделан руками выпускников с пользой для города и региона. С этим проектом мы планируем поучаствовать в конкурсе на президентский грант", - поделилась Ольга.

Софья Шинькарюк