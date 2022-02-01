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О жизни Тюмени в конце XIX века по газетным вырезкам расскажут на лекции

Общество, 18:35 18 февраля 2022

группа "Текутьевка" ВКонтакте | Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте

Лекция "Сибирская торговая газета". Дневники жизни Тюмени конца XIX — начала XX века" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 20 февраля в 16 часов.

Тюменцам расскажут, что можно узнать об истории города, читая старую газету. Спикером выступит журналист, автор инстаграм-аккаунта "Текутьевск" Анастасия Ломовцева. Она осветит историю "Сибирской торговой газеты" и поделится наиболее интересными фактами о Тюмени 1898 года.

Вход на встречу свободный по предварительной записи по телефонам: 8 (3452) 22-52-37, 8-912-38-23-293.

Повторно лекция пройдет в "Музее тюменских историй" 25 февраля в 19 часов. Гостям предложат чаепитие и прогулку по вечернему Потаскую. Стоимость участия в мероприятии — 200 рублей.

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