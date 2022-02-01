Театры из восьми городов России примут участие в тюменском фестивале "Малая сцена"

| Фото: организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» | Фото: организаторов II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена»

Театральные мастерские и студии из восьми городов России: Казани, Красноярка, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска, Набережных Челнов, Москвы и Тюмени встретятся на III Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров "Малая сцена – 2022" в Тюмени 24-27 марта.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта и директор фестиваля Светлана Ханжина, основными площадками для форума станут – МТЦ "Космос" и театральный центр "РяДом". Организаторы - молодежный театр "УЮТ" и театральная мастерская "ТеМа".

Возраст участников — от 12 до 18 лет. Режиссеры любительских театров и педагоги допобразования, которые не примут участие в конкурсной программе, смогут стать участниками образовательной программы.

От Тюмени в конкурсном отборе "Малой сцены" участвуют театральная мастерская "Будильник" со спектаклем-сторителлингом "Мой Бро - Чарльз Диккенс" и театральная мастерская "ТеМа" - спектакль "Семью восемь".

По словам Светланы, в 2022 году значительно усилился состав жюри фестиваля. Так, работы конкурсантов будут оценивать: лауреат международных премий им. К.С. Станиславского и С. Дягилева, член экспертного совета национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", театральный критик, киносценарист из Екатеринбурга Олег Лоевский; драматург, лауреат премии "Золотая маска" и литературной премии Андрея Белого Дмитрий Данилов, Москва; театральный критик, журналист, основатель и куратор всероссийского проекта "Школа театрального блогера", Глеб Ситковский, Москва; актер, режиссер проекта "Театральный дом" художественный руководитель "Плохого театра" Дмитрий Крестьянкин, Санкт-Петербург.

Фестиваль является победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.

Напомним, в 2021 году по итогам II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" обладателем Гран-при стал мюзикл "#СчастливымБуду" молодежного театра "Быть" и музыкального театра "Соломинка".

Анжела Лебедева