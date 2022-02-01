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Александр Моор: Тюменская область готова принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска

Общество, 13:20 20 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске.

Об этом в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram написал глава региона Александр Моор. Об этом он также известил федеральные органы власти.

"Под угрозой военной агрессии и гуманитарной катастрофы детей, женщин, пожилых людей организованно на время вывозят в Россию. Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - написал глава региона.

Александр Моор поручил региональному правительству в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных.

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# Александр Моор , Донбасс

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