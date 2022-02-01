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Будущий медик Софья Шмидт представит Тюменскую область на конкурсе "Краса студенчества России"

Общество, 12:45 21 февраля 2022

www.tyumsmu.ru/

На конкурсе красоты и таланта "Краса студенчества России" Тюменскую область представит Софья Шмидт. Девушка учится на четвертом курсе Тюменского ГМУ, является региональным координатором движения "Волонтеры-медики". В свободное время помогает медперсоналу городской поликлиники №6, участвует в олимпиадах и конференциях, публикуется в научных журналах.

"Этот конкурс не совсем про красоту, а про самопрезентацию и умение вести себя на людях. Такие проекты учат справляться с волнением и грамотно выражать свои мысли", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

За плечами девушки победа в региональном этапе конкурса "Студент года", участие в "Студент года. Медики" и форуме "#МЫВМЕСТЕ". По ее словам, университет всегда поддерживает активных студентов и финансово помогает в организации поездок, однако пропущенные занятия нужно отрабатывать.

предоставлено Софьей Шмидт | Фото: предоставлено Софьей Шмидт

Всего на участие в состязании свои заявки отправили 300 девушек, жюри заочно оценило видеоверсии их творческих номеров, провели тест на знание культуры и истории России, а также собеседование. На заключительный этап, который пройдет в Самаре с 1 по 6 марта, отправятся 60 девушек из 51 региона России. Там их ждут самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания.

После всех испытаний жюри определят 12 финалисток, которые поборются за титул "Краса студенчества России" в финальном шоу 6 марта.

От тюменского региона в Самару отправятся еще две участницы. Елизавета Лебедева представит Ханты-Мансийский автономный округ, а Анастасия Квизикявичус - Ямал.

Софья Шинькарюк

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# конкурс красоты , Российская студенческая весна

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