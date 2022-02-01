Национально-культурная автономия казахов Тюменской области готова поддержать людей с Донбасса

| Фото: www.mchs.gov.ru | Фото: www.mchs.gov.ru

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области не останется в стороне и готова принять и поддержать людей, приезжающих из Донецкой и Луганской народных республик. Эвакуация в Россию - это реальный шанс сохранить жизнь и здоровье тысячам мирных жителей, уверен председатель этой общественной организации Есенгалий Ибраев.

"Умение совершать добрые дела, милосердие и справедливость – всегда отличало жителей нашей страны. Десятки регионов сообщили о готовности принять беженцев, ищущих защиты в России, в их числе Тюменская область. У этих людей серьезная беда, а у нас уже есть опыт оказания помощи беженцам в 2014 году. Национально-культурная автономия казахов Тюменской области – не останется в стороне, мы готовы принять и поддержать тех людей, кто приедет к нам за помощью с Донбасса", - сказал он.

Ранее, общество русской культуры Тюменской области выразило готовность оказать помощь беженцам из Донбасса. О сборе гуманитарной помощи объявил тюменский штаб "МыВместе".

МЧС России, как сообщается на официальном сайте, круглосуточно ведет работу по эвакуации граждан ЛНР и ДНР. В Ростовской области для временного размещения подготовлены места. На всех пунктах организованы медицинские посты.

В настоящее время о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов РФ. В готовности находятся 255 пунктов временного размещения общей вместимостью более 28 тыс. человек.

Екатерина Исаева