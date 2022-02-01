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Открылась регистрация на образовательный форум "Энергия 2050" в Тюмени

Общество, 12:04 23 февраля 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Образовательный форум ТюмГУ "Энергия 2050" пройдет в Тюмени 5-10 апреля в рамках олимпиады "Я – профессионал". Прием заявок от участников продлится до 14 часов 59 минут (мск) 4 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Форум включает в себя лекции, дискуссии, семинары, круглые столы со специалистами российских и зарубежных технологических компаний, среди которых KCA Deutag, "Газпром нефть", "Роснефть", "Мессояханефтегаз", "Лукойл-Инжиниринг", "Сибур Тобольск", "Шлюмберже".

В программу включены бизнес-игры, симуляторы и командные проекты, направленные на решение реальных инженерных задач, умение критически и системно мыслить, а также формирование навыков эффективной коммуникации, работы в команде, использования широкого спектра информационных технологий. Основное внимание планируется уделить не столько развитию теоретических знаний, сколько умению применять их в реальной профессиональной деятельности.

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# олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

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