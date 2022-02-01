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В Ялуторовске расскажут о развитии мира цифр и систем измерения

Общество, 08:09 25 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая выставка "Цифры вокруг нас" откроется в историко-мемориальном музее Ялуторовска 4 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Экспозиция откроется в доме М. И. Муравьева-Апостола на ул. Революции, 75. Она посвящена многообразию бытовых, измерительных, вычислительных приборов и других технических устройств. Здесь можно будет увидеть: старинный прибор для взвешивания конца XIX века, военный компас, курвиметр, а также коллекцию экспонатов, бытовавших в XX столетии и отличающихся своей функциональностью – часы, термометры, линейки и многие другие предметы, помогающие человеку познавать мир.

Посетители узнают, какие бывают системы измерений и как совершенствовались измерительные приборы от эпохи декабристов до настоящего времени.

Возрастная категория: 0+

Телефон для справок: 8 (34535) 2-03-65

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# время , выставки , Ялуторовск , Ялуторовский музейный комплекс

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