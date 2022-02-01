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Тюменцев приглашают в масленичный тур с цыганским ансамблем и сжиганием чучела

Общество, 09:36 28 февраля 2022

группа "Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск" ВКонтакте | Фото: группа "Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск" ВКонтакте

Тур "Масленичный разгуляй" с программой в Тюмени и Ялуторовске пройдет с 4 по 6 марта. Его участников познакомят с историей и традициями праздника.

В Тюмени 4 и 5 марта состоятся празднично-исторические экскурсии, выступление цыганского ансамбля, театрализованное представление в музее "Дом Машарова", мастер-класс по изготовлению сувениров, праздничная встреча с народными артистам-фольклористами, бой мешками на скользком бревне, весенние хороводы и сжигание чучела Зимы.

6 марта участников тура ждут экскурсия по туркомплексу "Ялуторовский острог", костюмированное представление и мастер-класс "Оберег от тещи Лары".

Стоимость участия в туре — от 3 тыс. 230 рублей, подробности по телефону +7 (3452) 27-37-58.

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# Масленица , музеи , Ялуторовск

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