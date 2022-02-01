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Тобольский музей-заповедник приглашает на Масленицу

Общество, 09:45 26 февраля 2022

страница "Музей-Заповедник Тобольский" ВКонтакте | Фото: страница "Музей-Заповедник Тобольский" ВКонтакте

Мероприятие "Кремлевская Масленица" пройдет в Тобольском музее-заповеднике 26 и 27 февраля. Гостей праздника ждут старинные забавы и мастер-классы.

Тоболякам предложат поучаствовать в уличных играх, проявить смекалку, ловкость, силу и удаль. На мастер-классах посетители смогут своими руками создать сувениры к Масленице — расписные пряники, глиняные свистульки, подвески, настольные украшения.

Мероприятия стартуют в Гостином дворе (ул. Красная площадь, 2) 26 февраля в 14 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

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# Гостиный двор , Масленица , Тобольск

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