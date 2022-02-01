Ишимские мастера представляют свои изделия на ярмарке

| Фото: группа "Администрация города Ишима" Вконтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" Вконтакте

Выставка-ярмарка "Рукодельные штучки" в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 1) в Ишиме завершает работу 26 и 27 февраля. Жители и гости города могут приобрести подарки и сувениры ручной работы, выполненные местными мастерами.

Среди товаров — авторские украшения и аксессуары, мыло, сувениры, игрушки, куклы, картины, вышитые лентами.

Режим работы выставки-ярмарки — с 10 до 18 часов.