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Ишимские мастера представляют свои изделия на ярмарке

Общество, 10:55 26 февраля 2022

группа "Администрация города Ишима" Вконтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" Вконтакте

Выставка-ярмарка "Рукодельные штучки" в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 1) в Ишиме завершает работу 26 и 27 февраля. Жители и гости города могут приобрести подарки и сувениры ручной работы, выполненные местными мастерами.

Среди товаров — авторские украшения и аксессуары, мыло, сувениры, игрушки, куклы, картины, вышитые лентами.

Режим работы выставки-ярмарки — с 10 до 18 часов.

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# Ишим , ярмарка

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