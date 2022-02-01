  • 26 февраля 202226.02.2022суббота
  • USD83,5485
    EUR93,5994
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Водоснабжение в домах по улице Логунова и улице Федорова восстановили

Общество, 12:07 26 февраля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Водоснабжение в многоквартирных домах по адресам А. Логунова, 20-22 и Н. Федорова, 1 в Тюмени восстановлено. Как сообщили в пресс-службе "Росводоканал Тюмень", сделать это удалось путем оперативного переподключения.

"Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды", — прокомментировал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.

Сообщения об аварии на сетях водоснабжения стали поступать от тюменцев утром 26 февраля. Напомним, что водоснабжение было прервано из-за повреждения водовода диаметром 300 мм на ул. Логунова в Тюмени в пяти домах.

Ранее специалисты оперативно восстановили водоснабжение по адресам по ул. 30 лет Победы, 50 и 50 корп. 1.

На время устранения проблемы для жителей домов по адресам А. Логунова, 20-22 и Н. Федорова, 1 был организован подвоз воды, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 26.02.2022Сыгравший в тюменской новелле фильма "Елки-8" стендап-комик высказался по поводу ситуации на Донбассе
12:45 26.02.2022Руслан Кухарук поблагодарил тюменцев за помощь жителям ДНР и ЛНР
12:07 26.02.2022Водоснабжение в домах по улице Логунова и улице Федорова восстановили
12:03 26.02.2022Больше, чем путешествие: в Тюмени назвали победителя проекта развития предпринимательства в туризме