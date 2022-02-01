Водоснабжение в домах по улице Логунова и улице Федорова восстановили

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Водоснабжение в многоквартирных домах по адресам А. Логунова, 20-22 и Н. Федорова, 1 в Тюмени восстановлено. Как сообщили в пресс-службе "Росводоканал Тюмень", сделать это удалось путем оперативного переподключения.

"Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды", — прокомментировал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.

Сообщения об аварии на сетях водоснабжения стали поступать от тюменцев утром 26 февраля. Напомним, что водоснабжение было прервано из-за повреждения водовода диаметром 300 мм на ул. Логунова в Тюмени в пяти домах.

Ранее специалисты оперативно восстановили водоснабжение по адресам по ул. 30 лет Победы, 50 и 50 корп. 1.

На время устранения проблемы для жителей домов по адресам А. Логунова, 20-22 и Н. Федорова, 1 был организован подвоз воды, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.