Водоснабжение в домах по улице Логунова и улице Федорова восстановили
Водоснабжение в многоквартирных домах по адресам А. Логунова, 20-22 и Н. Федорова, 1 в Тюмени восстановлено. Как сообщили в пресс-службе "Росводоканал Тюмень", сделать это удалось путем оперативного переподключения.
"Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды", — прокомментировал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.
Сообщения об аварии на сетях водоснабжения стали поступать от тюменцев утром 26 февраля. Напомним, что водоснабжение было прервано из-за повреждения водовода диаметром 300 мм на ул. Логунова в Тюмени в пяти домах.
Ранее специалисты оперативно восстановили водоснабжение по адресам по ул. 30 лет Победы, 50 и 50 корп. 1.
На время устранения проблемы для жителей домов по адресам А. Логунова, 20-22 и Н. Федорова, 1 был организован подвоз воды, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.