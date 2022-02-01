Руслан Кухарук поблагодарил тюменцев за помощь жителям ДНР и ЛНР

| Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Четыре центра сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР продолжают работать в Тюмени. Основной расположен в центральной части города – во дворце творчества и спорта "Пионер".

Об этом в видеоролике по итогам недели на своей странице в Instagram рассказал глава города Руслан Кухарук.

Еще три пункта приема необходимого открыты по следующим адресам: региональный центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а и Амурская, 150), региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (Солнечный проезд, 10/6).

| Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram | Фото: скриншот видео со страницы Руслана Кухарука в Instagram

Руслан Кухарук поблагодарил тюменцев, которые приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. "Здесь и руководители крупных предприятий, предприниматели, представители общественных организаций, депутаты, неравнодушные тюменцы, которые приносили в центры сбора помощи продукты питания, бутилированную воду, бытовую технику, средства индивидуальной защиты и многое другое", – рассказал Руслан Кухарук.

Он напомнил, что первые семь тонн гуманитарного груза были отправлены из Тюмени в Ростовскую область 21 февраля. Вторая машина с большой партией детских игрушек, учебников и книг уехала 24 февраля.

Инна Пахомова