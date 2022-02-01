Первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса отправят из Казанского района 1 марта

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Первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса из Казанского района в Тюмень отправят 1 марта. Жители района собрали 13 коробок продуктов и вещей.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Центре социального обслуживания населения, два пункта сбора гуманитарной помощи для жителей из Луганска и Донецка работают в Казанском районе с 24 февраля.

По словам руководителя службы сопровождения Центра соцобслуживания населения Надежды Пальяновой, местные жители несут продукты питания, одежду, средства личной гигиены, игрушки, одноразовую посуду.

"Уже собрано шесть коробок продуктов, шесть мешков б/у одежды и один пакет новых вещей", - добавила она.

В селе Казанское работают два пункта приема гуманитарной помощи жителям Донбасса. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (34553) 4-14-89 (Надежда Пальянова); 8 (34553) 4-12-03, 8-982-787-94-64 (Мария Суплотова) с 8 до 17 часов.

Напомним, из Тюменской области в Ростовскую область 25 февраля отправили вторую фуру с гуманитарным грузом. В ней - детское питание, книжки и игрушки, вода, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости и многое другое, в чем нуждаются эвакуированные жители из ДНР и ЛНР.

Юлия Карандашева