Книги и игрушки для детей вошли в гуманитарную помощь от тюменских единороссов

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Вторая фура с гуманитарным грузом отправилась из Тюмени в Ростовскую область. В нем - детское питание, книжки и игрушки, вода, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости и многое другое, в чем нуждаются эвакуированные беженцы из ДНР и ЛНР.

Сбор всего необходимого проходил на базе волонтерского центра партии "Единая Россия". К гуманитарной акции присоединились депутаты, предприниматели и жители области.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область уже доставлено 800 тонн гуманитарного груза из разных регионов страны. Фуры, собранные региональными отделениями "Единой России", привезли продукты и предметы первой необходимости. Колонна гумпомощи уже отправилась в распределительный центр, а затем в пункты временного размещения. Еще 500 тонн поступят в регион до 28 февраля.

"Сегодня отправляем вторую машину с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Помимо средств гигиены, электротоваров, одноразовой посуды, различных консервов, в этой машине большая партия детских игрушек, книжек и учебников, так как среди беженцев больше половины детей. В ближайшее время отправим еще одну машину с гуманитарным грузом, эвакуированные люди нуждаются в нашей помощи", - сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Лидер тюменских единороссов поблагодарил все организации и жителей области, которые предоставили товары для отправки, а также ребят-волонтер во главе с руководителем волонтерского центра ЕР Ольгой Швецовой, волонтеров движения "Мы вместе" и активистов "Молодой гвардии Единой России". В сборе гуманитарной помощи приняли участие и члены фракции "Единой России" Тюменской городской думы Надежда Ачкасова, Александр Григорьев, Альбина Селезнева. Собранные вещи в волонтерский центр приносили и члены городских первичных отделений партии.

В состав гуманитарного груза вошли мясные и рыбные консервы, полторы тонны муки, сгущёнка, тушенка. Свою продукцию предоставили Ялуторовский мясокомбинат, Ишимский комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат "Абсолют", предприятия "Пышма 96", ТПК "Ягоды плюс", ТПК "Плодородие", ПК "Мария", "КРИММ", Заводоуковский маслозавод и другие.

Руководитель волонтерского центра партии, председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова отметила: "Уже более 30 тысяч детей из ДНР и ЛНР находятся в Ростовской области. Формируя гуманитарную помощь, в этот раз мы особое внимание уделили товарам для детей. Книги, игрушки, в том числе развивающие для малышей с ограничениями по здоровью, отправились в Ростовскую область".

С погрузкой всей собранной гуманитарной помощи помогли волонтеры.

"В добровольческом движении я участвую не первый год, до этого помогал пожилым и маломобильным людям, например. Сейчас участие волонтеров необходимо в деле сбора гуманитарной помощи, поддержки беженцев, добровольцы и тут не останутся в стороне", - рассказал волонтер Иван Стешенцев.

Напомним, первые семь тонн гуманитарной помощи отправилась из Тюмени в Ростовскую область 21 февраля. Для беженцев закупили кофе, чай, питьевую воду, продукты, детское питания, средства гигиены, электрочайники, СВЧ-печи.