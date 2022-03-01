Аграрии Казанского района готовы к посевной кампании на 90%

Сельскохозяйственные предприятия Казанского района готовятся к посевной кампании. Степень готовности на 1 марта составляет 90 %.

По словам начальника управления по развитию АПК Казанского района Алексея Долгих, все предприятия действуют по плану. Полностью подготовлены к работе 110 тракторов для раннего весеннего сева и 78 посевных комплексов для зерновых и бобовых культур. Необходимый запас минеральных удобрений сформирован с осени. Площадь ярового сева в Казанском районе составляет 54 тыс. 459 га.

Земледельцы на предстоящий сев настроены позитивно, единственное, что их смущает, это недостаток влаги в почве.

"Осенью погода была неблагоприятная из-за маленьких осадков. Снег лег на сухую землю, а снежный покров был ниже нормы. Поэтому рано говорить о прогнозах на урожай", - говорит Алексей Долгих.

Аграрии надеются на дожди весной, это поспособствует хорошим всходам, и летом - даст качественный рост, вегетацию растениям. Раннее весеннее боронование с учетом погодных условий полеводы планируют начать в первых числах мая.

Юлия Карандашева