Жительница Аромашево получит лыжи с автографом Луизы Носковой

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Более 70 видеороликов прислали жители Тюменской области на конкурс "Лыжня России 72", сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Участие в акции приняли представители 16 городов и районов области. Это семьи, школьники и воспитанники детских садов, трудовые коллективы.

Главный приз - комплект классических лыж SALOMON с автографом олимпийской чемпионки Луизы Носковой - получит Анастасия Анаприюк из Аромашевского района.

Среди семей победителями признаны Алешины. Им вручат шапочки с символикой "Лыжни России-2022"

Среди спортивных дошкольных групп названы два победителя: ребята из группы "Пчелка" детского сада № 3 Тюмени и юные лыжники из группы "Капитошки" детского сада "Солнышко" с. Вагай Омутинского района. Каждая группа получит по 10 эксклюзивных шапочек.

Самым спортивным школьным классом в конкурсе признан 1 "Б" из гимназии № 21 Тюмени. На предстоящую "Лыжню России", которая состоится 6 марта, первоклассники тоже выйдут в новых ярких шапочках. Эксклюзивный подарок ждет и победителя в номинации "Самый юный участник" - 4-летнюю Серафиму Сорокину. Самым спортивным трудовым коллективом признан детский сад школы № 1 Тобольска.