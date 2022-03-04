Спецоперация на Украине направлена на предотвращение глобальной катастрофы, считает Алексей Тен

| фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Спецоперация России на Украине направлена на предотвращение более глобальной катастрофы и войны. Именно ради этого был сделан такой шаг, отметил председатель Тюменской областной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен.

Он подчеркнул, что сегодня много сил действуют против России. После того, как страна поднялась, кому-то стало невыгодно, чтобы она была сильной. В частности, некоторые государства начали финансировать экстремистов и террористов, которые хотят подорвать российскую стабильность, экономику и межнациональную дружбу.

"Хочу обратиться к молодежи - если вы не понимаете, то спросите у своих родителей про 90-е годы. Тогда внешняя политика пыталась навязать нам мир и демократию, развалила Советский Союз. Спросите, хотят ли их родители вернуться в те годы, когда процветали бандитизм, воровство, а в стране был бардак", - сказал он.

Алексей Тен призвал жителей региона держаться вместе, поддерживать друг друга, правительство, президента страны. Это поможет поддержать мир и стабильность в России.

Любовь Голышева