Тюменский завод мобильных зданий открыл производство на острове Врангеля

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменский завод мобильных зданий "ТОИР" установил здание на остров Врангеля. Вопрос согласован с международной организацией по защите животных. Помимо производства специалисты предприятия теперь ведут постоянную фотосъемку и наблюдение за животными - обитателями острова в Северном Ледовитом океане.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, увеличение производственной мощности завода произошло благодаря поддержке Регионального центра инжиниринга центра "Мой бизнес".

"Была разработана программа автоматизации производственных процессов. Компания смогла увеличить объем производимых зданий. При поддержке регионального центра инжиниринга производительность выросла до 80 мобильных зданий в месяц, в планах открытие второй линии производства, повышение производительности до 120 изделий в месяц и выход на экспорт", - говорят специалисты центра.

ТОИР – одна из крупнейших компаний, которая занимается производством быстровозводимых модульных зданий промышленного и бытового назначения, а также мобильных зданий и вагон-домов на раме, санях и шасси. Существует на рынке 30 лет. Трудоустроено 250 сотрудников.

Напоминаем, Региональный центр инжиниринга Центра "Мой бизнес" – один из инструментов поддержки бизнеса, основная задача которого внедрение инновационных технологий, развитие, модернизация и повышение конкурентоспособности предприятий Тюменской области.

По вопросам получения услуг РЦИ Центра "Мой бизнес" тел +7 (3452) 499944, доб 501, Эл. почта: zagvazdina@iato.ru.