Макшарип Марзаганов: даже сомнений не возникает, что спецоперация на Украине нужна

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение о проведении спецоперации на Украине назрело давно. Никаких сомнений в важности и необходимости его принятия быть не должно, заявил председатель центра ингушской культуры "Магаз" Макшарип Марзаганов.

"Я еще восемь лет назад говорил, что нужна такая спецоперация, потому что то же самое было у нас в Грозном в свое время. Кто не видел войну, кто не видел трупы, тот не поймет этого. Я видел то, что у нас на Кавказе творилось, хоронил там детей, женщин, стариков. Поэтому понимаю необходимость этой спецоперации", - сказал он.

Макшарип Марзаганов добавил, что решение президента для него было "как бальзам на душу". Сам он постоянно созванивается с родными, которые сейчас проживают на Украине. Они также поддерживают решение российского президента, понимают, зачем это делается.

"Я конечно за президента, за эту политику, за то, что ввели войска. Восемь лет протерпели, а сейчас даже сомнений нет, что нужна эта спецоперация. Другого не дано. Надо хорошую точку поставить во всем этом", - добавил он.

Любовь Голышева