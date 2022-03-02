20 студентов и аспирантов ТИУ получат стипендии правительства РФ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

20 студентов и аспирантов ТИУ стали стипендиатами правительства РФ. С 1 марта по 31 августа студенты ежемесячно будут получать по 5 тыс. рублей, для аспирантов вознаграждение составляет 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Повышенная стипендия назначается один раз в полгода по итогам предыдущих семестров. Это значит, что кандидаты закрыли сессии на четыре и пять, причем в их зачетке не менее 50 % оценок - отлично.

Также учитываются личные достижения претендентов в научно-исследовательской деятельности, победы в олимпиадах, выступления на конференциях.

Отметим, большинство студентов, удостоенных награды, обучаются в институте промышленных технологий и инжиниринга по направлению "Химическая технология".