Работы творческих тюменцев ждут на конкурс "Гришинские проталины"

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Десятый городской конкурс детского и юношеского литературного творчества "Гришинские проталины" стартует в Тюмени 15 марта, сообщают организаторы.

Принять участие в конкурсе могут тюменцы в возрасте от восьми до 18 лет. От молодых авторов ждут произведения собственного сочинения на свободную тему в номинациях "проза" и "поэзия". Номинация "школьное сочинение" в 2022 году предполагает работы на свободную тему. Каждый автор может принять участие только в одной из номинаций.

Конкурс проводится весной каждого года и посвящается памяти тюменского поэта Александра Гришина. На протяжении многих лет известный поэт и журналист был ведущим литературной рубрики для молодых писателей "Проталины" в газете "Тюменские известия".

Прием заявок и работ участников продлится до 13 апреля. Литературные произведения принимаются только в электронном виде на адрес: lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru с пометкой "Гришинские проталины". К участию будут допущены произведения, которые ранее не принимали в нем участие. Подробнее с условиями конкурса "Гришинские проталины" можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной городской библиотечной системы.

Победителей определят в каждой из номинаций и возрастной группе. Церемония награждения состоится 24 апреля в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира 31/2).