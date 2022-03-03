Начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер проведет для тюменок мастер-класс
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Мастер-класс по правилам дорожной безопасности у пешеходных переходов для будущих автомобилисток, обучающихся в автошколах, а также девушек-пешеходов проведет начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер 4 марта.
Встреча запланирован на 12 часов у пешеходного перехода у Главпочтамта на ул. Республики, где несколько дней назад была сбита тюменка.
Участники мероприятия узнают статистику об участии женщин-пешеходов и женщин-водителей в ДТП, им вручат цветы и сувениры с логотипом дорожной безопасности.