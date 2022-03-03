Более 500 молодых профессионалов принимают участие в чемпионате WorldSkills Russia Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 участников из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышманово принимают участие в IХ открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" Тюменская область — 2022" (WorldSkills Russia), который проводится при поддержке правительства Тюменской области с 3 по 7 марта.

"Движение WorldSkills имеет большое значение для развития региона, - сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения. - С каждым годом растут масштабы чемпионата, увеличивается количество компетенций, увеличивается число высококвалифицированных специалистов и обновляется материально-техническая база образовательных учреждений".

По сравнению с чемпионатом 2021 года, появилось 21 новое направление. Всего на 19 площадках в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске специалисты продемонстрируют свое мастерство в 84 компетенциях.

Чемпионат WorldSkills, по словам губернатора Александра Моора, не просто соревнования. "Это возможность развить главный навык современного человека, – привычку учиться и совершенствоваться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером, - подчеркнул он. - WorldSkills помогает выбрать свою дорогу в жизни, раскрыть потенциал и попробовать силы в профессии, и, конечно же, найти новых друзей. Желаю всем участникам чемпионата уверенности в своих силах и удачи".