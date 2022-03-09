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Жители Тюменской области могут прислать фотографии Тобольска для большой выставки

Общество, 08:23 09 марта 2022

сообщество "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте

Большую выставку фотографий откроют ко Дню города в Тобольске. Начался прием снимков от всех желающих, сообщает Центр культуры и творчества Тобольска.

"Мы хотим собрать как можно больше фотографий, чтобы воссоздать историю Тобольска через жизнь простых людей, которые здесь живут, работают, растят детей и привносят что-то свое в любимый город", — поделились организаторы.

Фотографии Тобольска, его достопримечательностей принимают на электронную почту: tobolsk435@yandex.ru. Также авторы могут отсканировать и прислать снимки, где они сами изображены в детстве на улицах города до 2000 года.

Необходимо указать авторство. "Отправляя фотографии на данный электронный адрес, вы даете согласие на их печать, размещение и использование на выставках к юбилею Тобольска", — рассказали организаторы.

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# выставка , День города , фотографии

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