Жители Тюменской области могут прислать фотографии Тобольска для большой выставки
Большую выставку фотографий откроют ко Дню города в Тобольске. Начался прием снимков от всех желающих, сообщает Центр культуры и творчества Тобольска.
"Мы хотим собрать как можно больше фотографий, чтобы воссоздать историю Тобольска через жизнь простых людей, которые здесь живут, работают, растят детей и привносят что-то свое в любимый город", — поделились организаторы.
Фотографии Тобольска, его достопримечательностей принимают на электронную почту: tobolsk435@yandex.ru. Также авторы могут отсканировать и прислать снимки, где они сами изображены в детстве на улицах города до 2000 года.
Необходимо указать авторство. "Отправляя фотографии на данный электронный адрес, вы даете согласие на их печать, размещение и использование на выставках к юбилею Тобольска", — рассказали организаторы.