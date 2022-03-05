Ограничения полетов на юг продлили в России

| Фото: аэропорт Рощино в Instagram | Фото: аэропорт Рощино в Instagram

Ограничения для полетов на юг России продлили до 14 марта, сообщает Росавиация.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендованы альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Они работают в штатном режиме и имеют достаточную пропускную способность.

Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются по расписанию. Российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.