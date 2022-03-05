Минцифры опровергает информацию о снятии ответственности за нелегальное использование ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их.
Планируется, сообщает Минцифры, провести обсуждение этого вопроса с Минэкономразвития.
"Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское программное обеспечение (ПО), - отмечено в сообщении. - Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из Указа президента РФ от 2 марта 2022 года № 83".
О том, что в рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения, сообщил "Коммерсант" и ряд других российских СМИ.