Минцифры опровергает информацию о снятии ответственности за нелегальное использование ПО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их.

Планируется, сообщает Минцифры, провести обсуждение этого вопроса с Минэкономразвития.

"Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское программное обеспечение (ПО), - отмечено в сообщении. - Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из Указа президента РФ от 2 марта 2022 года № 83".

О том, что в рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения, сообщил "Коммерсант" и ряд других российских СМИ.