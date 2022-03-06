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Тюменский реабилитационный центр "Родник" применяет театральную терапию

Общество, 20:44 06 марта 2022

АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" во ВКонтакте | Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" во ВКонтакте

Театральную терапию использует для детей с ослабленным здоровьем педагог–организатор Наталья Никитина тюменского реабилитационного центра "Родник" .

Она внедрила для ребят игровую программу театральных инсценировок "Театр экспромт". Так они поставили сказку "Снеговик". Между участниками мероприятия распределили роли и выдали костюмы героев сказки. Ведущая Алена, громко и выразительно читала текст, а остальные дети выражали чувства и действия своего персонажа при помощи мимики и жестов.

Ребята не только проявили свой творческий потенциал, насладились театральным действием, но и избавились от страха перед неудачами, а также почувствовали себя одной дружной командой, передает департамент социального развития Тюменской области.

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# реабилитация

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