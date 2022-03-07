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Тюменский муниципальный депутат Надежда Копылова поддержала российскую спецоперацию на Украине

Общество, 17:36 07 марта 2022

Фото: expert-club.online

Полную поддержку спецоперации, которую проводит Россия для демилитаризации и денацификации Украины, высказала на своей странице депутат думы Богандинского муниципального образования, заведующая дошкольным отделением Богандинский средней школы №1 Надежда Копылова.

"Все мы следим за последними событиями, происходящими в Донбассе. И конечно же, надеемся на скорейшее восстановление мира. Наша страна не начинает войну, она считает своим долгом прекратить беззаконие. Мы хотим стабильного будущего для наших детей. Будущего без страха и боязни, что кто-то отнимает у нас Родину", - подчеркнула педагог.

Российская спецоперация на Украине - это забота о безопасности нашего государства, нашей Родины, убеждена Надежда Копылова.

Евгений Бабенко

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