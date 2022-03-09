Три солнца появились в небе над Тюменью из-за аномальных морозов

Александр Козлов Александр Козлов

Фотографиями гало, образовавшегося в небе из-за аномальных морозов, делятся жители Тюмени в соцсетях.

"Мороз и солнце радуют глаз", - подписал фото в Instagram Александр Козлов.

Сразу три солнца, которые выстраиваются в ряд и сопровождаются радугой, запечатлели жители нескольких районов города.

Как прокомментировали синоптики, в морозном воздухе содержатся ледяные кристаллы, через которые идет преломление солнечных лучей. Так появляется эффект гало.

9 марта в Тюмени днем -27°, ветер слабый. Давление заметно выше нормы. Ночью переменная облачность, температура -25..27°.