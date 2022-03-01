В Тюменской области конкурс "Радуга" пройдет онлайн по шести номинациям

| Фото: комитета по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитета по делам национальностей Тюменской области

Стартовал прием заявок на областной фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга", сообщает региональный комитет по делам национальностей. Как отмечают организаторы, конкурс более 20 лет способствует развитию творческого потенциала детских народных коллективов, солистов и ансамблей.

В 2022 году фестиваль-конкурс пройдет в онлайн формате по направлениям "Самодеятельное художественное творчество" и "Предпрофессиональная и профессиональная подготовка".

Жюри будет оценивать участников по номинациям "Вокал: народный, фольклорное пение, академический (солисты, ансамбли, хоры)", "Вокал эстрадный (ансамбли)", "Хореография", "Инструментальное исполнение на национальных инструментах", "Художественное слово" и "Презентация национального видеоролика "Глазами ребенка…".

Заявки принимают с 10 марта по 25 апреля по адресу: 625002, Тюмень, ул. Пристанская, 3б с пометкой "РАДУГА" и на электронную почту: irenakhan9614@gmail.com, lidiyak.tyumen@gmail.com.Форму заявки можно скачать по ссылке.