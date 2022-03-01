Тюменские активисты отслеживают вбросы о спецоперации России на Украине

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Мониторинг информационных вбросов о спецоперации РФ на территории Украины с 14 марта запустило Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии".

"8 лет на территории ДНР и ЛНР идет война, в которой погибли 14 тысяч человек. Россия пыталась мирно урегулировать конфликт, но украинская сторона в союзе с западными странами не соблюдала минских договоренностей. На тему спецоперации уже появилось много недостоверной информации, - рассказал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев. – Мы призываем всех жителей нашей страны доверять проверенным источникам и научиться определять фейки от правдивых новостей".

Антифейковые отряды проводят мониторинг интернет-пространства и ищут недостоверные сведения о спецоперации России на Украине в иностранных СМИ, фейковые новости о незаконных акциях и митингах, атаках на беженцев, ложные новости о воздействии правительства РФ на деятелей искусства и культуры. Программа позволяет определить постановочные видео и фото о действиях российских военных на территории Украины.

Всю найденную фейковую информацию молодогвардейцы передают в Роскомнадзор для ее дальнейшей оперативной блокировки. Принять участие в поиске фейков о спецоперации РФ может каждый. Для этого необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой гвардии" по телефону: +7 (3452) 79-87-43.