Госзаказчики Тюменской области смогут проавансировать исполнение контракта до 90% от стоимости

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственные заказчики Тюменской области смогут проавансировать исполнение контракта до 90% от его стоимости. Это одно из основных положений закона "Об отдельных мерах по обеспечению устойчивости экономики Тюменской области", принятого депутатами областной думы на внеочередном заседании 18 марта.

По словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, эта мера позволит исполнителям иметь оборотные средства в условиях, когда цены повышаются на все и вся, не брать очень дорогие кредиты в коммерческих банках и те самым способствовать устойчивому экономическому развитию нашей области.

"Это не значит, что все могут получить такой авансовый расчет, - пояснил он. - Тем, кто заключил контракт в прошлом году, может быть, будет достаточно 20-30 процентов, а тем, кто в этом понадобится больше, но предельная сумма это 90 процентов от стоимости контракта".

Кончено, очень важно проконтролировать насколько целевым является расходование этих денег. Контрольные органы, органы исполнительной власти, Счетная палата будут смотреть, на что именно расходуются эти средства.

Необходимость принятия этого закона, как отметил Сергей Корепанов, обусловлена тем, что в последнее время в корне изменилась ценовая политика.

"В значительной мере на это влияют те санкции, которые объявлены РФ, - подчеркнул он. - Изменились логистические цепочки, изменилось экономическое положение. Это ставит под угрозу исполнение очень важных контрактов, заключенных между исполнителями и государственными органами власти в части завершения социальных объектов, их комплектации, запуска в эксплуатацию".

Этот закон позволяет также по договоренности между исполнителем и заказчиком изменить сроки исполнения контрактов, их стоимость, какие-то качественные показатели, изменить поставщиков. Могут быть внесены изменения в характер оборудования, которое поставляется для исполнения этих контрактов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Глава государства постановил главам регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности.

Путин также поручил главам регионов принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе предусмотренные при защите от ЧС.

Борис Олейник