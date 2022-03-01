"Газпром нефть" собрала в Тюмени поставщиков и производителей отечественного оборудования

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Компания "Газпром нефть" совместно с правительством Тюменской области и Нефтегазовым кластером провела в Тюмени стратегическую сессию "Экосистема работы с партнерами" для производителей и поставщиков материалов и оборудования из 16 регионов России. В ходе сессии нефтяная компания представила действующим и потенциальным партнерам программу трансформации "Актив будущего", а также цифровые продукты и сервисы для управления цепочкой поставок.

На встрече глава дирекции по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор отметил, что программа "Актив будущего" только в ходе пилотного этапа показала экономический эффект в 4,5 млрд рублей. "Безусловно, ни одна трансформация невозможна без эффективных партнерских отношений, и мы стремимся к этому через создание экосистемы управления цепочками поставок, к которой имеют доступ наши действующие и потенциальные поставщики", — добавил он.

Основой высокой операционной эффективности проектов и успешного сотрудничества компаний с поставщиками становится развитие единых отечественных стандартов в сфере ТЭК. Именно поэтому "Газпром нефть" наращивает темпы импортозамещения, работая с Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Институт разрабатывает и утверждает отраслевые стандарты, а также участвует в оценке соответствия им и требованиям нефтегазовых компаний российского оборудования.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул, что Нефтегазовый кластер, созданный совместно с компанией "Газпром нефть", позволяет отслеживать изменения в бизнес-среде и вести прямой диалог между заказчиками и поставщиками. "А уникальные инструменты региональной поддержки, среди которых 5% кешбэк и возмещение первого взноса по договорам лизинга, усиливают партнерство, повышают инновационность и ускоряют импортозамещение в стране", — считает он.