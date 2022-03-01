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В Тюменской области пьяный водитель без прав въехал в машину с двумя детьми

Происшествия, 11:01 20 марта 2022

Пьяный водитель въехал в машину с двумя детьми на 175 км трассы Курган-Тюмень. Авария произошла вечером 19 марта, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, Lada Largus выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota, в котором ехала семья с двумя детьми. Юные пассажиры перевозились в удерживающих устройствах, они не пострадали. Травмы получили их 31-летняя мать и 62-летний водитель Lada Largus.

Виновником ДТП оказался житель села Онохино. Прав управления транспортом он не имеет. Ранее мужчина лишался водительского удостоверения за пьяное вождение, в 2018 году истек срок действия его удостоверения. Во время ДТП он был пьян, показания алкотестера составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Всего 19 марта сотрудники ГИБДД в Тюменской области задержали 16 пьяных водителей, семь из них – в Тюмени. Еще 16 пьяных водителей задержаны в ночь на 20 марта.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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